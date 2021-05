Campo di Mare, concluse verifiche su completamento lavori rete idrica

CAMPO DI MARE - Si sono concluse venerdì 30 aprile 2021 le verifiche tecnico-funzionali da parte di Acquedotto Pugliese – Sto di Taranto-Brindisi sui lavori di completamento della rete idrica realizzata in località Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico. Un intervento riguardante la posa in opera interrata di condotta in ghisa sferoidale per complessivi ml1625 circa e che ha interessato via Lampedusa (ex via Brindisi), via Ustica, via Favignana (ex via Roma), via Pantelleria (ex via Bellini), via Tropea (ex via Mascagni), via Maratea (ex via Puccini), via Peschici (ex Thaon di Ravel), via Ostia (ex via Andrea Doria), via Fregene, via Ponza (ex via Magellano), via Isole Tremiti, via Vieste.

Nelle prossime ore sarà sottoscritto il verbale di trasferimento dei tronchi con contestuale passaggio della gestione della rete idrica dal Comune di San Pietro Vernotico ad Acquedotto Pugliese Spa. Solo successivamente i cittadini potranno procedere alla richiesta di allacciamento. La data in cui gli interessati potranno inoltrare l'istanza di allaccio ad Aqp sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale con ulteriore avviso.