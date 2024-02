Il personale non c'è, Asl interrompe noleggio macchinario per risonanze magnetiche

FRANCAVILLA FONTANA - L'Asl Brindisi ha interrotto il contratto stipulato con una società privata per il noleggio di una unità mobile di risonanza magnetica nucleare presso l'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana. La decisione dell'azienda sanitaria rientra nell'ottica di riorganizzare alcuni servizi, in merito ad un piano di razzionalizzazione dovuto alla ormai nota carenza di personale sanitario. Dunque, il personale non c'è, il macchinario non si può utilizzare a dovere ed i costi risultano superflui.

Nello specifico, il contratto di noleggio ammontava a circa 480mila euro più Iva all'anno. Una spesa non più giustificata. Nonostante ciò - precisano i vertici Asl tramite una nota ufficiale - il servizio al "Camberlingo" non sarà interrotto.

"Questo intervento - spiega il direttore generale Maurizio De Nuccio - non vuole rappresentare una riduzione dell’assistenza agli utenti, ma una razionalizzazione della spesa e una diversa organizzazione consentiranno un notevole risparmio e anche un servizio migliore per la comunità".

Da quanto si apprende, la direzione strategica dell'Asl sta comunque valutando l’utilizzo dei fondi del Pnrr o dei fondi Fesr/Fsc e altre risorse finanziarie regionali per l’acquisto di nuove attrezzature da destinare alla Radiologia.

Carenza personale: bisogna fare presto

Si attendono ancora novità dalla Regione per delle soluzioni tali da arginare (almeno in parte) un vero e proprio cratere umano nelle file della sanità pubblica brindisina. Il problema della carenza di personale coinvolge tutta la Puglia ma a soffrirne in modo particolare è soprattutto la provincia di Brindisi.

Sarebbe proprio questa la motivazione per cui, da quasi tre anni, il reparto di Radiologia Interventistica presso l'ospedale "Perrino" non è attivo. Nonostante i consiglieri regionali, di opposizione ed anche di maggioranza, si siano spesi ed abbiano definito come "inaccettabile" l'assenza del servizio, ancora nulla è cambiato. Chi ci rimette sono sempre i cittadini.

