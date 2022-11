Un albero per ogni bimbo nato o adottato: a Ceglie 12 piante nella Villa Cento Pini

CEGLIE MESSAPICA - L’amministrazione comunale, in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi” – “Festa dell’Albero”, intende riproporre l’iniziativa “Un albero per ogni bambino nato o adottato” e promuovere l’importanza del verde, per contrastare le emissioni di Co2, l’inquinamento dell’aria e per prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. Simbolicamente saranno piantumati presso la Villa Cento Pini 12 alberi, uno per ogni mese dell’anno, e per ogni albero sarà apposta una targhetta con tutti i nomi dei nati mese per mese.

La celebrazione vuole essere una delle tappe del Piano “5000 alberi in 10 anni” che punterà ad aumentare il patrimonio arboreo e naturalistico della città. Con la posa a dimora di 12 alberi e di numerosi altri nei prossimi anni il Comune di Ceglie Messapica intende creare tra i cittadini (in particolare i bambini) e gli alberi un senso di custodia e di cura. Pertanto sono invitate a partecipare tutte le famiglie dei bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022, lunedì 21 novembre alle ore 11.00 presso la Villa Cento Pini. Alla manifestazione interverrà una rappresentanza di studenti della città.