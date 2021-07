Anziana cade dal marciapiede, i cani "assistenti" attendono l'arrivo del 118

CEGLIE MESSAPICA - Hanno atteso l'arrivo del 118, le sono state accanto leccandole la mano senza mai muoversi. Un legame profondo tra "la banda", come sono stati battezzati i tre cani di quartiere Willy, Bobby e Jimmy e la signora Masina, di Ceglie Messapica, una anziana che vive nei pressi del palazzetto dello sport, che intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 10 luglio, al ritorno dal mercato settimanale, è caduta scendendo dal marciapiede, per fortuna senza gravi conseguenze.

I cani l'hanno vegliata per tutto il tempo, in attesa dell'arrivo sul posto dei sanitari del 118. "E' stata una scena commovente - racconta Aldo Putignano, che insieme ad altri automobilisti si è fermato a prestare soccorso - soprattutto il cane nero non si è mosso da vicino la donna, le leccava la mano. Anche quando i soccorritori l'hanno messa sulla barella e portata all'interno dell'ambulanza, il cane è stato fermo davanti al portellone. Li altri due, invece, erano dall'altro lato del marciapiede, seduti e in silenzio, non hanno abbaiato nè dato fastidio durante le operazioni e tutti e tre hanno aspettato fino a quando l'ambulanza non è andata via."

Willy, Bobby e Jimmy sono soliti accompagnare Masina durante le sue uscite mattutine: la scortano mentre va a fare la spesa con il suo carrellino o la accompagnano all'ufficio postale. La ricompensa per il "servizio" sono croccantini e qualche carezza. Un legame che ha raggiunto vette di affetto e di fiducia reciproca che nemmeno tra esseri umani spesso si concretizza. Nonostante non siano ben accetti nel quartiere, per fortuna sono tante le persone che si prendono cura di loro e per le quali sono pronti a ricambiare nella maniera più inaspettata.