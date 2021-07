Caos tavolini e parcheggio selvaggio, l'ambulanza resta bloccata

CEGLIE MESSAPICA - L'ambulanza non può proseguire perchè da un lato la strada è occupata dai tavolini di un ristorante e dall'altro la sosta selvaggia di alcune auto parcheggiate in divieto. All'interno trasporta una anziana signora, caduta poco prima in casa, con un sospetto trauma cranico. Ed è necessario correre subito in ospedale. Tutto questo è accaduto ieri, martedì 13 luglio 2021, intorno a mezzogiorno, a pochi passi da piazza Plebiscito. A seguito della caduta della novantenne i familiari hanno subito chiamato il 118 che, arrivato sul posto e caricato la donna nel mezzo, si è trovato difronte alla seria difficoltà di non poter transitare perchè entrambe le uscite, largo Osanna a sinistra e via XI Febbraio a destra erano impraticabili.

Da un lato la presenza dei tavolini di un ristorante della zona e dall'altro macchine parcheggiate in spazi non consentiti, nonostante sia obbligatorio il passaggio dei mezzi di soccorso, indipendentemente che la zona sia interdetta al traffico nella fascia oraria dalle 13 alle 15. E' stato necessario l'intervento di due persone per rimuovere di forza le auto parcheggiate in zona vietata perchè il mezzo potesse raggiungere l'ospedale di Brindisi dove la donna è stata dimessa poche ore fa con un trauma facciale e una frattura all'omero. "Stiamo aspettando che ci scappi il morto? - dichiara arrabbiato il nipote della donna - e non è la prima volta che accade ciò ed è necessario fare qualcosa al più presto".