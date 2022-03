Matilde, a 5 anni dona i suoi lunghi capelli ai piccoli malati di tumore

CEGLIE MESSAPICA - Matilde ha solo 5 anni ma dimostra già di avere un cuore molto grande. Ha infatti deciso di donare i suoi capelli ad altri bambini meno fortunati di lei: i piccoli malati di tumore. La bambina, che vive a Ceglie Messapica, aveva dei capelli molto lunghi tanto da riuscire a donare una treccia di 30 centimetri. Capelli di cui lei al momento può fare a meno, dato che le ricresceranno presto, ma che possono essere davvero preziosi per i bambini alle prese con le cure anticancro.

La piccola, dopo aver ascoltato le spiegazioni della mamma Daniela che le ha raccontato che, purtroppo, anche tanti bambini rimangono senza capelli a causa di gravi malattie, ha fatto la sua scelta e questa mattina (sabato 5 marzo 2022) di sua spontanea iniziativa, ha regalato i suoi capelli tagliati e raccolti in treccia. Capelli che non tagliava dall’età di 2 anni e dei quali era gelosissima. Saranno inviati all'associazione "Un Angelo per capello" di Santeramo in Colle che, attraverso un protocollo d'intesa con un'azienda specializzata, realizza parrucche inorganiche da donare alle pazienti oncologiche.