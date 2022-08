Torna “La Piazza” a Ceglie Messapica: ospiti Meloni, Salvini e Conte

CEGLIE MESSAPICA - Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giuseppe Conte saranno alcuni dei leader politici che questo ultime fine settimana di agsoto, dal 26 al 28 agosto (dalle ore 19:00 alle 22:30) parteciperanno a Ceglie Messapica alla quinta edizione de “La Piazza – Il bene comune”, la kermesse politica di Affaritaliani.it, un appuntamento ormai consueto in Valle d’Itria. "Sarà un dibattito come sempre libero e approfondito – spiega il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino – dominato dai temi centrali della politica italiana, dall’introduzione del salario minimo al Reddito di cittadinanza, dalla riforma della giustizia e della pubblica amministrazione alla transizione ecologica e digitale: un’agenda che seguirà da vicino l’andamento della campagna elettorale".

Il programma degli interventi delle tre giornate

Speriamo che sia femmina? - Venerdì 26 agosto 2022

Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab21.01

Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia

Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia

Verso un autunno freddo? - Sabato 27 agosto 2022

Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab21.01

Claudio Durigon, Deputato della Lega, ex Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Marcello Minenna, economista e Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

Antonio Misiani, ex Viceministro dell’Economia e delle Finanze e Responsabile economico

del Partito Democratico

Luca Palamara, ex Magistrato ed ex membro Csm

Fabrizio Pregliasco, virologo presso Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’Irccs, Istituto ortopedico Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano

Matteo Salvini, Segretario della Lega

Ettore Rosato, Presidente di Italia Viva

Ma cos’è la destra, cos'e la sinistra? - Domenica 28 agosto 2022

Francesco Boccia, Responsabile Autonomie territoriali ed Enti Locali e componente della

Segreteria del Partito Democratico

Giuseppe Conte, Presidente del Movimento Cinque Stelle

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Stefano Fassina, Deputato di Liberi e Uguali

Marco Rizzo, Segretario Generale del Partito Comunista e cofondatore di Italia Sovrana e

Popolare