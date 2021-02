Scuole, ancora chiuse per Covid ma è in arrivo un consiglio sulla sicurezza

CEGLIE MESSAPICA - Le scuole di competenza comunale restano, ancora chiuse per Covid. E' quanto ha deciso il sindaco Angelo Palmisano con apposite ordinanze a seguito, soprattutto, dei casi registrati tra alunni e personale. In particolare, la sospensione delle attività didattiche in presenza riguarda il primo istituto comprensivo che rimane chiuso fino al 19 febbraio, mentre chiusura fino al 27 febbraio per il secondo istituto comprensivo. Dai dati aggiornati all'11 febbraio, sono 113 i cittadini risultati positivi al Covid-19, così suddivisi: 30 nella fascia 0-15 anni, 13 nella fascia 16-30 anni, 37 nella fascia 31-50 anni, 23 nella fascia 51-70 anni e 10 nella fascia 71-95 anni. Sono 33 le persone in isolamento fiduciario in attesa di tampone e 43 sono risultati negativi al molecolare ma ancora in quarantena.

Ma la scuola è sotto la lente d'ingrandimento, anche, per la sicurezza degli edifici. A tal proposito, infatti, e a seguito di alcune relazioni presentate dai responsabili della sicurezza, i consiglieri d'opposizione Giusy Resta, Giuseppe Argentiero, Pietro Piccoli, Isabella Vitale, Giovanni Gianfreda e Pasquale Santoro hanno presentato richiesta di un consiglio comunale monotematico che potrebbe tenersi entro la fine del mese.