Una tesi dal valore scientifico per un giovane medico cegliese

CEGLIE MESSAPICA - La sua tesi è stata riconosciuta ed apprezzata per il valore scientifico, frutto di uno studio attento ed oculato in materia, tanto dall’essere pubblicata, due giorni fa, sulla rivista scientifica "Clinical Investigation" che si occupa di diffondere studi validi ed accertabili per il progresso della scienza, dopo aver superato, quindi, la fase di peer review (revisione tra pari) a cui tutti gli articoli scientifici vengono sottoposti. Una grande soddisfazione personale e professionale per il 28enne Michele Ligorio, di Ceglie Messapica, laureato in Medicina nel gennaio 2021 all'università di Bari e oggi specializzando in Anestesia e Rianimazione, sempre a Bari.

Alla base dello studio efefttuato da Ligorio l'utilizzo del Taxolo, un chemioterapico, in regime settimanale come terapia di salvataggio. "L'utilizzo di questo farmaco quando le precedenti linee terapeutiche non hanno più effetto - spiega il medico. Si è visto che prolunga la sopravvivenza anche di qualche mese, che in pazienti in stadio terminale dove altri farmaci hanno fallito, è molto. Inoltre la somministrazione settimanale è ben tollerata perché gravata da minori effetti collaterali. Poi ci sono analisi più tecniche, abbiamo visto se ci sono fattori predittivi di migliori outcome. In base alla risposta alla prima linea chemioterapica con carboplatino, la risposta alla linea con Taxolo è diversa. Oppure ancora abbiamo visto che c'è una correlazione tra tumori della cervice uterina e migliore risposta al Taxolo. Tutte queste informazioni e altre che si trovano nell'articolo ora sono di pubblico dominio e sono accessibili ai medici di tutto il mondo potenzialmente perché ormai fa parte della letteratura scientifica."

Alla stesura del testo hanno collaborato Rosalba De Nola, Gennaro Cormio, Vera Loizzi ed Ettore Cicinelli. "Oggi tutti gli sforzi hanno avuto finalmente un senso con questa pubblicazione - conclude Ligorio. Ringrazio tanto Rosalba e Francesca, dottorande dell'Università di Bari, che mi hanno aiutato con preziose dritte e con il supporto morale di cui un laureando ha bisogno, la professoressa Loizzi, correlatrice e il professore Cormio mio relatore, maestro ed esempio da seguire che ci ha creduto fin dall'inizio."