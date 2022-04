I cento anni di nonna Rosa e quella volta che scrisse a Pertini per una casa

BRINDISI - Ieri, 6 aprile 2022, Rosa Spalluto ha compiuto cento anni circondata dall'amore della propria famiglia. Nata dunque il 6 aprile 1922, nonna Rosa è originaria di Campi Salentina, si trasferì a Brindisi alla fine degli anni '50 del secolo scorso, nel 1958 per la precisione. Rimase vedova nel 1970, l'amore della sua vita Giuseppe Vincenti faceva il contadino.

Successivamente ha cresciuto da sola i suoi tre figli: Carmelo, Maria Rosaria e Noemi. Adesso è circondata dall'affetto anche dei nipoti Simone, Cinzia (nipote acquisita), Riccardo, Mattia e Lorenzo. Nonna Rosa è stata casalinga e sarta, ha continuato a cucire fino a 90 anni, segno dell'energia che la contraddistingue.

I figli ricordano ancora di quella volta che nonna Rosa scrisse al presidente della Repubblica Sandro Pertino. Correva l'anno 1980. "A mia mamma - racconta la figlia Noemi con una punta di orgoglio - venne data una casa parcheggio, al rione Sant'Angelo, con una sola camera da letto. Ma lei all'epoca aveva bisogno di un'altra stanza, perché si prendeva cura della madre".

Come detto, l'energia non manca e non mancava a Rosa Spalluto. Ignorata dal Comune, prese carta e penna e scrisse direttamente al presidente Pertini. "Devo dire che lui si attivò - spiega oggi Noemi - tanto che a mia madre venne affidata un'altra casa, questa volta con due stanze". Ieri nonna Rosa ha festeggiato il compleanno circondata dall'amore dei suoi parenti.