Bella avventura per 25 bambini in un centro estivo a San Vito dei Normanni

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della Cooperativa Amani



Il Comune di San Vito dei Normanni fa parte dei soli 32 finanziati in Puglia; è un progetto finanziato dall’Unione europea – Next Generation Ee – Pnrr M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Ente capofila è la Cooperativa Sociale Amani di Brindisi, della cordata fanno parte il II Istituto Comprensivo e le Associazioni Teatro Menzati e World Music Accademy. Il Centro Estivo " Un Arcobaleno di Emozioni " è la prima attività del progetto che ha preso il via il 3 luglio u.s.

25 bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i10 anni hanno iniziato una bellissima avventura all' interno del giardino messo a disposizione dalla Scuola Primaria Monsignor Passante di San Vito dei N.nni.

Ogni mattina dalle ore 8.30 alle 12.30 tutti i partecipanti hanno svolto attività e laboratori educativi e creativi, tanto sport grazie ad alcune associazioni del territorio (Cestistica Normanna, Tennis Club San Vito, Delfinia nuoto e Wushuclub); una volta a settimana hanno frequentato una piscina ed ancora tanto tanto altro.

Stamattina dalle ore 11.00 presso il giardino della Scuola si è tenuta una bellissima ed emozionante Festa alla quale hanno partecipato tutti i bambini e le bambine, i genitori ed i nonni; per l’Amministrazione Comunale sono intervenuti il Vice Sindaco Avv. Antonio Santoro e l’Assessore istruzione e politiche educative Alessandra Pennella.

È stato un momento conclusivo del I step del Centro Estivo (lunedì 17 luglio inizieranno altri 25 bambini e bambine): tutti i partecipanti hanno avuto modo di ascoltare, dalla voce dei piccoli partecipanti, il viaggio effettuato tra le emozioni, assistere ad alcune coreografie, ammirare tutti i lavori prodotti all’interno dei laboratori.

Grazie all’esperienza di gestione di attività educative e ludiche pluriennale della Coop. Amani, alla competenza delle operatrici coinvolte, alla disponibilità della scuola ospitante e dei collaboratori e alla passione di tutti i tecnici sportivi sono stati giorni importanti per i bambini che hanno potuto sperimentare la bellezza dello stare insieme, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ed interessi, rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-creative e di cittadinanza attiva. È stata un'esperienza indimenticabile, occasione per guardare lontano ed imparare cose nuove in un clima sereno.

La Responsabile del Progetto, Daniela Laura Bove