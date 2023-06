Centro risvegli, l'annuncio di Amati: "Il 26 giugno prossimo partono i lavori"

CEGLIE MESSAPICA - Sono stati consegnati e partiranno lunedì 26 giugno i lavori per la realizzazione del Centro risvegli di Ceglie Messapica, parte ulteriore del centro neuromotulesi attualmente gestito dalla Fondazione San Raffaele e necessario per realizzare in Puglia un centro d'eccellenza per la riabilitazione intensiva. Lo rende noto il consigliere regionale e presidente della commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati.

Spiega in una nota Amati (Azione): "E su questo è stata depositata nei giorni scorsi una proposta di legge, che spero possa essere esaminata e approvata al più presto. La realizzazione dell'opera, per un valore di 8milioni di euro, è stata appaltata al raggruppamento d'impresa Lfm - Ilariogroup srl. La fine dei lavori è prevista per il 2 ottobre 2024. Monitoreremo con costanza l'andamento dei lavori, come sempre avviene per tutte le maggiori opere di edilizia sanitaria. Ringrazio il commissario della Asl Brindisi, Giovanni Gorgoni, il dirigente dell'area tecnica, Sergio Riini, i progettisti, la direzione lavori e tutto il personale impiegato nel procedimento. Un incoraggiamento grato mi sento di rivolere alle imprese esecutrici dei lavori e alle loro maestranze".