"Chirugia Generale del Perrino, poco personale: serve un incremento"

BRINDISI - L'unità operativa di Chirurgia Generale dell'ospedale Perrino di Brindisi è sotto organico. A lanciare l'allarme è la Funzione Pubblica (Fp) Cgil. Si legge in un documento inviato ai vertici dell'Asl di Brindisi e firmato dalla segretaria provinciale Chiara Cleopazzo e dal coordinatore alla sanità Francesco Pollasto: "Negli ultimi anni, la combinazione di pensionamenti, trasferimenti e maternità e una politica improntata sul precariato senza l'adeguata assunzione di nuovo personale ha gravemente compromesso l'efficienza di un servizio che è sempre stato di alta qualità".

Per il sindacato l'impegno del personale è lodevole: "Gli infermieri e gli oss di questo reparto hanno lavorato in condizioni di carenza di personale per un periodo prolungato, ben prima dell'emergenza Covid 19. Hanno superato numerosi ostacoli organizzativi e di gestione, spesso rinunciando ai propri riposi e ferie, per garantire la continuità dell'assistenza ai pazienti".

Ma la situazione attuale, denuncia sempre la Fp Cgil, è tutt'altro che rosea: "Attualmente, il personale in dotazione alla unità operativa di Chirurgia Generale è composto da 15 infermieri, di cui due unità con contratti precari in scadenza, e otto oss. Con una media di due infermieri e un oss in turno per 26 posti letto. A questi si aggiungono due unità infermieristiche adibite ad attività ambulatoriali. Questa dotazione è palesemente inferiore ai livelli essenziali di assistenza (Lea). Inoltre, il personale è spesso costretto a svolgere compiti logistici, come il trasporto dei pazienti in sala operatoria, aggravando i rischi legati all'organizzazione, in quanto si è costretti ad affidare i degenti ad una sola unità infermieristica".

La nota del sindacato si chiude con le richieste alla Asl di Brindisi: "La Fp Cgil Brindisi chiede un immediato incremento di personale per questo reparto di cruciale importanza per il servizio sanitario provinciale. E' fondamentale che vengano avviati processi di stabilizzazione del personale e che si proceda con nuove assunzioni per garantire un servizio sanitario efficiente e sicuro. La Fp Cgil Brindisi continuerà a monitorare attentamente la situazione e non esiterà a intraprendere ulteriori azioni sindacali se necessario. Invitiamo tutte le parti interessate a prendere misure immediate per risolvere questa crisi".