Via Cappuccini chiusa per lavori senza preavviso: traffico in tilt

Si procede a passo d’uomo fra il passaggio a livello di via Osanna, l’ex ospedale Di Summa e via Lucio Strabone. Viabilità paralizzata

Traffico paralizzato al rione Cappuccini. Un infinito serpentone d’auto si è formato stamattina (giovedì 20 maggio) fra via Osanna, piazza Di Summa e via Lucio Strabone, a seguito della chiusura al traffico di via Cappuccini, all’altezza dell’ex ospedale Di Summa. L’interruzione della viabilità in quella che è una delle arterie più trafficate del centro urbano non era stata comunicata alla cittadinanza.

Questo sta provocando grossi disagi agli automobilisti, che una volta arrivati all’imbocco di via Cappuccini devono necessariamente deviare verso Lucio Strabone, stradina inadeguata a contenere un tale flusso di auto, in cui si è creato un vero e proprio imbuto. Traffico in tilt anche all’altezza del passaggio a livello di via Osanna. Enormi disagi, insomma, in una delle zone nevralgiche della viabilità cittadina.