Sabato la commemorazione dell'onorevole Mario Marino Guadalupi

Sabato 16 gennaio, alle ore 11, verranno posati dei fasci di fiori sulla tomba di famiglia dell’avvocato Mario Marino Guadalupi, nel 32esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta a Roma, dove ha svolto l’attività di parlamentare, il 16 gennaio 1989. A causa della pandemia non si potrà svolgere l’abituale cerimonia religiosa. La commemorazione si svolgerà in presenza dei familiari e dei cittadini “che lo conobbero e lo apprezzarono come politico amante della propria terra e che tanto si spese soprattutto per i nostri giovani oggi certamente molto lontani dalla politica e dalle istituzioni repubblicane”