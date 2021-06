Spiaggia ex Lido Poste: rifiuti rimossi. Comune: "Pronti ad acquisirla"

BRINDISI - Con ordinanza contingibile e urgente il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ha dato mandato ad Ecotecnica di pulire la spiaggia attigua all’ex Lido Poste. Le attività di rimozione dei rifiuti sono in corso da questa mattina.

Alla luce delle condizioni in cui versa il tratto di spiaggia, di proprietà della Regione in concessione ad un privato, non era più procrastinabile svolgere la pulizia in considerazione del fatto che quel tratto di spiaggia viene frequentato quotidianamente da tanti cittadini. La prossima settimana è in programma l’incontro con i rappresentanti della Regione per avviare l’iter di acquisizione da parte del Comune di Brindisi.