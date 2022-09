Al Comune di Erchie oltre 250 mila euro per la digitalizzazione dei servizi

ERCHIE - Il Comune di Erchie si avvia a rendere più efficienti i servizi digitali per i cittadini. Questo obiettivo è stato possibile grazie ai finanziamenti ottenuti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre 250 mila euro in totale per Erchie messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri.

L’Amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto dei fondi da destinare alla migrazione di servizi verso infrastrutture e soluzioni cloud qualificati (83 mila euro), all’adesione alle piattaforme nazionali di identità digitale, SpID e Cie (14 mila euro) e alla realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web delle Pa e per la richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico, parcheggio invalidi, iscrizione trasporto e mensa scolastica (155 mila euro). Un percorso di adeguamento dei servizi comunali che mette al centro il cittadino e il suo tempo.

“Vogliamo con questi finanziamenti migliorare la qualità e l’utilizzabilità dei servizi pubblici – ha dichiarato il sindaco Pasquale Nicolì - Il lavoro che stiamo compiendo nell’organizzazione degli uffici comunali è propedeutico all’obiettivo di semplificare l’interazione con gli utenti digitalizzando i servizi per rendere il Comune di Erchie al passo con i tempi”.