“Legalità e Cittadinanza” al centro del Campus estivo Erga Omnes

SAN PIETRO VERNOTICO - E’ giunto al termine il Campus estivo Erga Omnes “Legalità e Cittadinanza” a cura della Cooperativa sociale Il Sogno, che ha rappresentato uno strumento efficace e coinvolgente per sviluppare competenze di cittadinanza e legalità tra i ragazzi. L’esistenza di una comunità, che sia soggetto dei processi di crescita attraverso forme di coinvolgimento, dialogo e partecipazione, è una indicazione fondamentale.

Solo con questo sfondo comunitario la pratica dell’educazione alla legalità diviene socialmente significativa in quanto capace di diventare principio generativo di relazioni di prossimità, stile di vita solidale, altruismo, dialogo, partecipazione, cittadinanza attiva. Per raggiungere tutti è fondamentale che la comunità sia resa protagonista nel trasformare gli spazi in luoghi educativi accoglienti, propositivi ed alternativi allo sfogo della violenza distruttiva. Ed è in questa ottica, che si è svolta la manifestazione finale del Campus estivo “Legalità e Cittadinanza” promosso dalla Cooperativa sociale Il Sogno presso il Centro di integrazione e Intercultura Erga Omnes.

La costruzione fisica della città di Bambinopolis ha significato per i bambini: la promozione della la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la responsabilità verso sè stessi e come cittadino, lo sviluppo della coscienza democratica, lo spirito di partecipazione e la responsabilità sociale. La promozione della fiducia dei ragazzi nelle Istituzioni preposte a governare, a diverso titolo e con diverse competenze, il tema della sicurezza e della legalità.

Entusiasmante è stato per loro essere protagonisti di ruolo nelle nomine conferitegli durante la Manifestazione dal sindaco di San Pietro Vernotico Pasquale Rizzo, dalla vicesindaca Giuliana Giannone, dal comandante dei Vigili Urbani Emanuele Sergio, dalla presidente dell'associazione Protezione civile Dora Grassi.

Durante il percorso i ragazzi hanno incontrato l’arte, parlato di bellezza e imparato a guardare il bello, per imparare a pensare e crescere liberi, con l’esperto di lettering- Urban Artist- Diego Quarta.

Realizzare un murales ha suscitato grande entusiasmo e fornito stimoli e forti motivazioni, rivelandosi una modalità molto efficace per favorire riflessioni e confronti su argomenti importanti o spinosi, uno tra tutti la legalità e il contrasto alle mafie. Nel trentennale dalla morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino la cooperativa sociale Il Sogno, vincitrice del bando "Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale di concerto con l’Amministrazione Comunale ha voluto condividere con la cittadinanza, le forze dell’ordine, associazione Libera contro le mafie, con la presenza di Valerio De Amicis, la rappresentazione dei loro volti, un’occasione per porsi delle domande e scoprire a proposito di mafie, giustizia, solidarietà, da che parte realmente si è. In collaborazione con Radio I- Next e l’importante presenza del collaboratore Andrea Bari, è stato possibile seguire l'evento in diretta.