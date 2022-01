Giornata nazionale dialetto: la Pro Loco Ostuni Marina lancia un contest

OSTUNI - Il 17 gennaio 2022, si svolgerà la decima edizione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali” istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco per sensibilizzare istituzioni e comunità locali sull’importanza di tutelare questo notevole patrimonio culturale. La Pro Loco Ostuni Marina-nell’aderire alla iniziativa organizza in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Ostuni la seconda edizione locale e invita i concittadini, gli istituti scolastici, le associazioni e gli appassionati al dialetto locale a partecipare all’edizione 2022.

Per partecipare occorrerà pubblicare entro il giorno 17 gennaio 2022 sulla pagina Facebook "Pro Loco Ostuni Marina. Giornata nazionale del dialetto" una poesia scritta in lingua locale.

Le poesie saranno valutate oltre che dai cittadini che esprimeranno il loro voto mettendo un "Mi piace" sulla poesia scelta e pubblicata sulla pagina Facebook, anche da una giuria tecnica composta da esperti della lingua locale.

I punti a disposizione saranno 10: 5 riservati alla giuria tecnica e 5 a quella popolare. Il voto popolare sarà rappresentato dal numero dei Likes conseguiti da ciascun componimento secondo questa graduatoria: 1 punto fino a 50 like; 2 punti fino 100; 3 punti fino a 200; 4 punti fino a 400; 5 punti da 400 in su.

La giuria tecnica assegnerà il punteggio da 1 a 5 in base ai criteri di buona conoscenza ortografica e grammaticale della lingua ma anche della metrica e della creatività artistica e della originalità del tema trattato. Tre i premi in palio per le poesie che avranno conseguito il maggior punteggio.