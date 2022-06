Mille euro per il caregiver familiare: un mese di tempo per presentare domanda

Approvato con determinazione dirigenziale n. 611 del 9 giugno 2022 il nuovo avviso pubblico per accedere al budget di sostegno al caregiver familiare di mille euro (una tantum) e destinato al caregiver della persona in condizione di gravissima disabilità (art. 3 Dm Fna 2019). Il budget di sostegno viene riconosciuto al caregiver familiare per lo svolgimento del suo ruolo di cura e assistenza di soggetti in condizioni di gravissima disabilità non autosufficienza.

Le risorse disponibili sono 6.013.666,43 euro. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno 21 giugno 2022 fino alle ore 12 del giorno 21 luglio 2022. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica presente accessibile dal link bandi.pugliasociale.regione.puglia.it

Chi è il caregiver familiare che può presentare domanda

Il caregiver familiare, come definito dall’art. 1, comma 255, della L. 30 dicembre 2017 n. 205, è “la persona che assiste e si prende cura: del coniuge; dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18”.

Non sono ammessi alla misura del “budget di sostegno al caregiver familiare”: i caregiver di disabili beneficiari di progetti “Dopo di Noi” (annualità 2020-2021); i caregiver familiari di persone con disabilità gravissima non autosufficienza ricoverati presso strutture residenziali sociosanitarie e/o sanitarie assistenziali.

Ai fini della corretta trasmissione della domanda, gli utenti dovranno essere provvisti di credenziali Spid Livello 2 e Attestazione Isee ordinario in corso di validità necessari al fine di generare il proprio Codice Famiglia. Gli utenti in possesso di codice famiglia creato nel corso degli anni precedenti, dovranno procedere comunque a generare un nuovo codice famiglia.