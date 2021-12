Vigili del fuoco: concluso corso "operatori macchine movimento terra”

BRINDISI - Si è concluso venerdì 24 dicembre 2021, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, il corso “Operatori Macchine Movimento Terra” organizzato dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco della Puglia e destinato a 21 autisti provenienti da tutti i Comandi della Regione.

L’attività formativa, che ha coinvolto anche circa 10 istruttori di settore, provenienti da diversi Comandi d’Italia, per la durata di tre settimane, ha abilitato gli operatori all’utilizzo di escavatori, pale cingolate, pale meccaniche, terne e quanto altro in dotazione al Corpo Nazionale.

Le lezioni teoriche si sono svolte nell’aula didattica della Scuola di Soccorso Nautico annessa al Comando, mentre l’addestramento operativo nell’ambito degli spazi in dotazione allo stesso Comando. Il corso ha così qualificato gli autisti, oltre all’uso dei mezzi, a tecniche e metodologie di lavoro per operare in sicurezza, manutenzioni particolari per la gestione dell’efficienza dei mezzi di movimento terra.