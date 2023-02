Consiglio dell'Ordine avvocati di Brindisi: Daniela Faggiano nuovo presidente

BRINDISI – L’avvocato Daniela Faggiano è il nuovo presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brindisi. I 15 consiglieri eletti lo scorso 10 febbraio da una platea di circa 1500 votanti si sono riuniti oggi pomeriggio (giovedì 16 gennaio) per scegliere le cariche del nuovo direttivo.

Daniela Faggiano ha ottenuto 10 preferenze. Stesso numero di voti è stato incassato anche dal vice presidente, Gianvito Lillo, dalla segretaria, Giuseppina Santomanco, e dalla tesoriera, Miranda Fiore. Del direttivo fanno inoltre parte gli avvocati Daniela Passaro, Cristina Cervellera, Carlo Carrieri, Angelo Caforio, Silvio Molfetta, Fabrizio Anglani, Domenico Attanasi, Alessandra Portaluri, Angela Epifani, Elisa Minerva.

“L'avvocato Daniela Faggiano - si legge in un comunicato stampa della maggioranza del Consiglio dell’ordine degli avvocati - in qualità di presidente del nuovo consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brindisi ringrazia pubblicamente gli avvocati Francesco Silvestre e Claudio Consales che hanno reso possibile la formazione dell'attuale maggioranza”. Gli avvocati Lillo, Fiore ed Anglani precisano che nessuna intesa pre-elettorale è mai intercorsa tra le aggregazioni "insieme per l'avvocatura" ed "esperienza e innovazione". “La formazione dell'attuale maggioranza consiliare - si legge ancora nella nota della maggioranza del Coa - è stata naturalmente determinata per dare continuità al percorso già intrapreso nel 2019 di autentico rinnovamento e vera trasparenza”.