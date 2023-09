"Demenza e malattie del sistema nervoso: è un'epidemia silenziosa"

OSTUNI - In Puglia è in corso una "epidemia sociosanitaria" in espansione e subdola, in quanto silenziosa: una persona su tre tra gli over 65 muore per demenza o malattie del sistema nervoso. E la rete dei servizi di cura esistenti non è in grado di rispondere a questa domanda di assistenza e se ne fanno carico principalmente i familiari ed i caregivers (soprattutto le badanti in casa). E' quanto denunciano i dottori Liliana Cirasino (direttore sanitario del centro diurno "San Francesco da Paola" di Ostuni) e Francesco Colizzi (psichiatra e medico specialista del centro).

Scrivono in una nota: "Di fronte a una questione sociale di tali dimensioni, non bastano gli interventi sanitari e nemmeno quelli sociali. Occorre che le persone con demenza possano vivere in comunità che siano loro amiche. Impegnandoci a realizzare, anche ad Ostuni, una comunità che includa in relazioni amicali le persone con demenza, quando un nostro congiunto, nonno o genitore, perde la memoria o l'orientamento nel tempo e nello spazio, manifesta alterazioni del comportamento, arriva perfino a non riconoscerci più, non tutto sarà perduto. Resterà la persona con la sua dignità intrinseca e, se verrà sostenuta presto e nel modo migliore, potrà ancora godere della vita e continuare a regalarci la sua preziosa presenza".

Per discutere assieme di tale obiettivo, il centro diurno "San Francesco di Paola", sito in Ostuni in via Giosuè Pinto 52 e gestito dalla cooperativa Osa, invita la cittadinanza a partecipare all'incontro che si terrà nei suoi locali venerdì 29 settembre a partire dalle ore 16.30.