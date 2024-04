Diritti civili e parità di genere: a Francavilla Fontana un incontro sul doppio cognome

FRANCAVILLA FONTANA - Un incontro in tema di diritti e parità di genere. "Pari-Menti" è un progetto incentrato sul doppio cognome, che si innesta sul dibattito pubblico che ha tenuto banco a livello nazionale. Appuntamento per giovedì 18 aprile 2024, alle 16, presso la Sala Belvedere di Castello Imperiali, a Francavilla Fontana. Barbara Belotti, docente di Storia dell'arte, parlerà di "disuguaglianza di genere nella toponomastica", mentre l'avvocata Antonella Anselmo e la docente Carla Bassu (Università di Cagliari) si occuperanno di "consigli pratici e prospettive di riforma sul doppio cognome". Intodurrà l'incontro l'assessore Sergio Tatarano (deleghe ai Diritti civili e alle Pari opportunità).

E proprio l'assessore Tatarano spiega: "L'appuntamento sul doppio cognome è un nuovo capitolo del progetto sulla parità di genere e rappresenta forse quello a cui più tengo, come amministratore ma anche come padre di due bambine. Avremo l'opportunità di fornire suggerimenti concreti su come aggiungere già oggi il cognome materno alla prole ma anche di approfondire le prospettive di una riforma che la Consulta ha di fatto tracciato dichiarando, con la sentenza numero 131/2022,che 'l'automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell'invisibilità della madre ed è il segno di una diseguaglianza tra i genitori che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio'. Una discriminazione che non può più essere tollerata e su cui il Legislatore non puo piu fare finta di niente. La partecipazione di relatrici autorevoli ci sarà di grande aiuto a risolvere i dubbi pratici legati ad un cambio di costume su cui Francavilla è in prima linea".