Strada al buio: da anni si chiede la riparazione di un lampione

BRINDISI - Tutte le richieste di intervento fatte fino a questo momento agli organi competenti sono rimaste inevase. Nessuno è mai intervenuto in via Per Contardo al quartiere Paradiso a Brindisi per riparare un lampione spento da anni. Precisamente quello sito all’altezza del civico 5.

Un lampione spento che per quanto può sembrare “irrilevante” come disservizio provoca non pochi disagi ai residenti. Legati alla scarsa visibilità. La zona è in penombra anche a causa della mancata manutenzione del verde che copre la luce diffusa dagli altri pali della pubblica illuminazione.

Alcuni cittadini si sono rivolti al centralino del Comando della Polizia locale, alla Multiservizi, anche alla ditta che si occupa della manutenzione della pubblica illuminazione. Ogni segnalazione è rimasta inevasa. Da anni.

Non sanno più a chi rivolgersi alcuni residenti per ottenere un semplice diritto: la luce. La scarsa visibilità permette a vandali e teppisti di agire indisturbati, al buio non si rischia di essere visti e riconosciuti. Nelle ore notturne è un continuo viavai di ragazzini. Spiegano.

La mancata manutenzione del verde pubblico non solo provoca disagi legati alla scarsa visibilità ma mette continuamente a rischio i residenti: con il vento i rami degli alberi si spezzano e finiscono per strada o sulle auto. Inoltre le radici hanno distrutto il marciapiede rendendolo dissestato e quindi pericoloso.

