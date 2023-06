Domenica di sciopero in aeroporto: diversi i voli cancellati da e per Brindisi

BRINDISI - Sarà una domenica di passione quella di oggi, 4 giugno 2023, anche per i viaggiatori diretti o in partenza dall'aeroporto di Brindisi, a causa di uno sciopero. I sindacati hanno indetto lo stop a causa del mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale nel settore dell'handling aeroportuale (cioè l'insieme dei servizi svolti in aeroporto finalizzati a fornire assistenza a terra a terzi) e della situazione dei lavoratori delle varie compagnie aeree. Cosa chiedono i sindacati? La garanzia di un miglioramento delle condizioni lavorative del personale sia viaggiante che di terra così come dei controllori Enav. Previsti anche altri scioperi aerei nei prossimi mesi, precisamente per lunedì 19 giugno e martedì 20 giugno e un altro per sabato 15 luglio. Anche l'aeroporto di Brindisi, come detto, è interessato dalla sciopero. Si continua a volare, in teoria, nelle fasce di tutela che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Di seguito, nel dettaglio, i voli cancellati, come si evince dal sito di Aeroporti di Puglia.

Le partenze cancellate

Volo per Bologna delle 12:55 (FR 4339); volo per Basilea delle 13:05 (DS 1120); volo per Londra-Gatwick delle 13:05 (U2 6554); volo per Milano Malpensa delle 13:45 (EC 3518); volo per Ginevra delle 13:55 (DS 1426); volo per Milano Linate delle 14:35 (AZ 1642); volo per Milano Malpensa delle 18:20 (FR 978).

Gli arrivi cancellati

Volo da Londra-Gatwick delle 12:25 (U2 6553); volo da Bologna delle 12:30 (FR 4338); volo da Basilea delle 12:35 (DS 1119); volo da Milano Malpensa delle 13:15 (EC 3517); volo da Ginevra delle 13:20 (DS 1425); volo da Milano Linate delle 14 (AZ 1629); volo da Milano Malpensa delle 17:35 (FR 979).