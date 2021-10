"La donazione è un atto d'amore": volontari organizzano raccolta sangue a Mesagne

MESAGNE - "Domenica 17 ottobre prossimo, fai la cosa giusta e dona il sangue e/o tipizzati per la donazione del midollo osseo presso il Centro di Raccolta Fisso dell’Ospedale di Mesagne, dalle 8 alle 12". I volontari di Fidas Mesagne e di Admo Puglia invitano ai cittadini alla giornata della donazione e della tipizzazione.

"Il tuo gesto è indispensabile per la sopravvivenza di persone malate e, perciò, donare è fare assolutamente la cosa giusta. Ogni malato ha il diritto di ricevere il sangue che gli può salvare la vita, così come ognuno di noi, se può, ha il dovere di donarlo. Si tratta di un dono prezioso non reperibile diversamente, perciò è importante che il donatore garantisca la richiesta e ciò è possibile solo mantenendo un corretto stile di vita in generale, tale da poter donare con costanza. La mattina della donazione è auspicabile, poi, arrivare nella migliore condizione possibile, seguendo delle semplici indicazioni".

"E’ consigliabile non essere a digiuno, ma aver fatto una colazione moderata con succo di frutta, tè o caffè, biscotti secchi, pane semplice, fette biscottate o frutta (tranne banane e fichi), evitando latticini e alimenti a base di uova. Prima e dopo la donazione è importante bere molto per compensare la perdita di liquidi collegata al prelievo di sangue, evitando, però, le bevande gassate e zuccherate e gli alcolici. Al donatore fumatore, infine, si consiglia fortemente di non fumare né prima nè subito dopo aver donato. La donazione è un atto d’amore verso gli altri, ma anche verso se stessi…non dimenticarlo mai!"