Donazione sangue, l'arbitro Marco Di Bello testimonial Avis Brindisi

BRINDISI - “Non cè niente Di + Bello che donare” : è questo lo slogan con cui l’Avis Comunale di Brindisi ha voluto intitolare la promozione estiva 2020, “giocando” con il cognome del nuovo Testimonial. Un Testimonial di rilievo, l’arbitro internazionale di calcio Marco Di Bello, della sezione Aia di Brindisi. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta il 6 agosto nella sede dell’Avis Comunale di Brindisi, alla presenza della madrina, la signora Fiorella Putignano, dei consiglieri e volontari Avis. Marco ha deciso di collaborare attivamente con Avis, per veicolare il messaggio di quanto sia importante ed utile donare il sangue ed emocomponenti proprio tra i più giovani e tra gli appassionati di calcio e di sport: “l’uomo nasce buono”, ha dichiarato Marco Di Bello, “e, quando non dona ciò accade solo perché distratto: occorre, pertanto, ricordare e sottolineare l’importanza di donare ed aiutare il prossimo”.

Il presidente, Ferdinando Dragone, ha colto l’occasione per ringraziare Marco Di Bello e l’Aia per la collaborazione, lo studio fotografico Foto Tasco e tutti i donatori che, nel periodo di piena emergenza Covid-19, hanno consentito al Simt di Brindisi di raggiungere, per alcuni giorni, l’autosufficienza ematica ed ha ricordato che in estate, specialmente in questa, in cui gli interventi chirurgici programmati non si fermeranno, donare il sangue è ancora più importante.

Si può donare dal lunedì al sabato presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi, dalle ore 8 alle 12, previa prenotazione (si può contattare l’Avis ai numeri 0831523232 o 3755282712 o via mail, all’indirizzo brindisi.comunale@avis.it ) o in occasione delle raccolte organizzate dall’Avis: la prossima sarà venerdì 21 agosto. Vi invitiamo a seguire la pagina Facebook Avis Comunale di Brindisi OdV ed il profilo Instagram aviscomunalebrindisi