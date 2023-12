Villanova: via le barche dal porticciolo, tutto pronto per i lavori di dragaggio

OSTUNI – Le imbarcazioni non sono più ormeggiate davanti ai banchi di posidonia che come ogni inverno si accumulano nel porto. A breve dovrebbero entrare nel vivo i lavori di dragaggio del porticciolo di Villanova. L’amministrazione comunale ha ottenuto di recente un finanziamento totale pari a circa 5 milioni di euro (in parte si tratta di fondi del Comune e per la parte restante di altri enti, fra cui la Regione Puglia) per la riqualificazione del litorale, incluse anche le località di Diana Marina e Camerini. I cantieri partiranno nel 2024, al culmine di un lungo iter avviato nel 2018 e proseguito sotto varie amministrazioni comunali.

L’opera più corposa consisterà proprio nel dragaggio del porticciolo di Villanova. Il progetto ha ottenuto una somma di circa 3,5 milioni di euro. Le opere preliminari sono già state avviate. L’intervento si articolerà in due step. Il primo prevede interventi di monitoraggio ambientale e ricerca di eventuali ordigni depositati sui fondali. Poi si passerà al dragaggio. L’Arpa seguirà da vicino i lavori, per le proprie competenze.

Il progetto prevede la rimozione di circa 50mila metri cubi di sabbia. Circa 16mila di questi saranno immersi in un sito di deposito a circa 3 mila dalla costa, dopo essere stati sottoposti a “soil washing”, ossia un intervento di lavaggio. I lavori di dragaggio dovrebbero concludersi entro l’estate 2024.

Per quanto riguarda località Camerini, sono stati stanziati circa 1,3 milioni per un progetto che prevede l’abbattimento di tre ruderi. Il primo eco mostro è già stato demolito lo scorso 16 dicembre. In programma anche la riqualificazione di Villanova e Diana Marina, con il restyling di marciapiedi, strade e impianti di illuminazione, per una somma pari a circa 300mila euro.