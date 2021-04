Edilizia scolastica, 700 milioni per i Comuni: "Opportunità da cogliere"

C'è tempo fino al 21 maggio prossimo per presentare la candidatura all'avviso pubblico da 700 milioni di euro che prevede contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, scuole dell'Infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. "Un'opportunità anche per i comuni della provincia di Brindisi", precisa l'onorevole Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) che in una nota inviata agli organi di informazione invita le amministrazioni del Brindisino a partecipare al bando.

I 700 milioni sono così ripartiti: 280 milioni riguarderanno gli asili nido; 175 le scuole dell’infanzia; 105 i centri polifunzionali per servizi alla famiglia, 140 milioni la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati. Il 60 per cento delle risorse di ciascuno di questi capitoli sarà destinato alle aree periferiche e svantaggiate, per recuperare i divari esistenti.

"Progetti e fondi a disposizione delle realtà del Mezzogiorno, che si pongono come obiettivo quello di dare un nuovo e forte impulso - spiega la parlamentare brindisina - al processo di riequilibrio territoriale non più rinviabile. Queste risorse sono, infatti, finalizzate all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Invito le amministrazioni del territorio a valutare questo avviso pubblico a tutela, anche delle fasce più deboli".

Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o suo delegato, devono far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa del Ministero dell’istruzione, pena la non ammissione alla presente procedura, nell’apposita pagina dedicata all’edilizia scolastica.

Si tratta di un finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stanzia risorse pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, reso operativo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministro dell'Interno, con il ministro dell'Economia e delle finanze, con il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia e con il ministro dell'Istruzione il 30 dicembre 2020.