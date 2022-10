A Fasano tutto pronto per "Egnazia Tri": come cambia la viabilità

FASANO – In occasione della manifestazione «Egnazia Tri», che si svolgerà sabato 29 ottobre 2022 a Fasano, sono state istituite le seguenti modifiche alla viabilità con ordinanza della Polizia Locale n. 340 di oggi, 26 ottobre 2022.

Dalle 7 alle 18 e comunque sino al termine della manifestazione sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione sulle strade comunali del percorso. In particolare, per la frazione di ciclismo, le strade interessate dal passaggio degli atleti sono: sp 90, direzione Sud, passando per il centro di Savelletri; sp6, ss 16 (circonvallazione di Pezze di Greco), contrada sant’Angelo, strada comunale Signorelli, sp5, ss16, sp7, via parco Lorusso, sp90.

Per la frazione di corsa le strade interessate dal percorso saranno: sp 90 direzione nord, San Domenico golf (strada privata), strada comunale Egnazia, strada comunale Maizza, contrada Egnazia, sp90 in direzione sud.

Inoltre, dalle 7 alle 18 sarà istituito il divieto di sosta su ambo i lati delle seguenti strade del territorio comunale: via degli Scavi (Savelletri), via parco Lorusso e via del Miracolo (Pozzo Faceto).