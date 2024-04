I "capitani" del Nautico insieme dopo 50 anni dal diploma per una nuova "Alza Bandiera"

BRINDISI - Il 13 aprile prossimo, un evento importante si svolgerà presso l'Itet Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi in via Nicola Brandi 11 a Brindisi, un evento che segna un traguardo importante per un gruppo di uomini che hanno condiviso un legame unico nel corso degli anni: i Marinai del Nautico Carnaro.

Organizzato dagli ex alunni della classe 5A della sezione 'Capitani' dell'Istituto tecnico nautico 'Carnaro' di Brindisi, la cerimonia celebra cinquant'anni dal diploma degli "Aspiranti al comando di Navi mercantili" nell'anno accademico 1973-74. Questi uomini, la maggior parte dei quali erano ospiti del Collegio Navale 'Nicolò Tommaseo' (Accademia navale) di Brindisi, hanno trascorso cinque anni intensi insieme, imparando non solo le arti della navigazione e delle macchine, ma anche condividendo gioie e sofferenze.

Cinquant'anni dopo, dopo aver condotto vite diverse a bordo di navi in giro per il mondo, si riuniscono nel piazzale dell'Istituto per una nuova "Alza Bandiera", un momento simbolico che rievoca i giorni di gloria sul mare. La giornata prevede una serie di eventi significativi che riflettono sia sul passato che sul futuro del settore marittimo.

Il programma

Il programma inizia alle 08:30 con il raduno dei partecipanti, seguito alle 9 dalla commovente cerimonia dell'Alza Bandiera, un momento che unisce passato e presente in un unico gesto solenne. Alle 09:30, presso la Biblioteca dell'Istituto, è prevista un'accoglienza da parte del Dirigente Scolastico e saluti delle autorità locali, un momento per riconoscere l'importanza di questa celebrazione nella comunità marittima di Brindisi.

Successivamente, alle 10:00, il Professor Abele Carruezzo terrà una conferenza dal titolo "Dalla navigazione d'osservazione alla navigazione quantistica", esplorando le nuove frontiere della navigazione marittima. Alle 10:30, il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Capitano di Vascello Luigi Amitrano, discuterà dei "Nuovi titoli professionali marittimi", offrendo uno sguardo sulle opportunità e sulle sfide per le generazioni future di marinai.

Alle 11:00, sarà il momento clou della giornata, quando i Marinai del Nautico Carnaro condivideranno le loro emozioni e le loro esperienze di vita marinara vissuta nel corso degli anni. Alle 11:15, seguirà la consegna di una pergamena di ricordo ai Capitani del 1974, un gesto simbolico di gratitudine e riconoscimento per il loro contributo al settore marittimo.

Infine, alle 11:30, i partecipanti avranno l'opportunità di visitare i nuovi laboratori dell'Istituto e il Planetario 'Nicola Valerio', un momento per ispirare e educare le generazioni future di navigatori.

Questa celebrazione non è solo un'occasione per riflettere sul passato glorioso dei Marinai del Nautico Carnaro, ma anche per guardare avanti verso un futuro di innovazione e crescita nel settore marittimo. Cinquant'anni possono sembrare un lungo viaggio, ma per questi uomini, sembra ancora ieri che hanno iniziato il loro cammino verso il mare.