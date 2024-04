Epilessia, nuovo appuntamento con "La scuola non ha paura delle crisi"

SAN DONACI - Un nuovo incontro per l'Aice (Associazione Italiana Contro l’Epilessia) e il Consorzio Ats Br/4 nell'ambito del progetto di formazione scolastica sull'epilessia "La scuola non ha paura delle crisi". Questa volta l'invito è giunto dallp'Istituto comprensivo di San Donaci presso la Biblioteca comunale, un bellissimo spazio per un incontro che ha visto la presenza di molti docenti attenti e partecipi. Presenti oltre ai soci Aice con la presidente Maniglio Daniela: il primo cittadino di San Donaci GiancarloMiccoli, l’assessore ai Servizi Sociali Alessandra De Mitri, Antonio Giampietro, garante della disabilità della Regione Puglia, Agata Rodi dell’Ufficio scolastico regionale, Antonio Calabrese, presidente del Consorzio Ats Br/4.

"Un plauso va al dirigente scolastico Antonio De Blasi, che ha voluto questo incontro pur non avendo nessun bambino con epilessia, dimostrando un autentico spirito di comunità e di attenzione verso il bene comune. Il personale scolastico presente all’incontro è stato molto attento e interessato, ponendo domande stimolanti e pertinenti alla dott.ssa Elia Marisa neurologa pediatra, epilettologa con una lunga esperienza alle spalle nel campo dell’epilessia, che ha supportato l’Aice nei vari incontri nelle scuole e che ha curato la parte medico – scientifica dell’incontro di formazione con il personale scolastico". Si legge in una nota degli organizzatori.

"Il sindaco con la sua presenza ha dato maggiore valenza all’evento, ha ringraziato le personalità intervenute che sicuramente hanno dato lustro all’evento, arricchendo la sua comunità con nuove idee, proposte, suggerimenti. Il dott. Antonio Calabrese, sempre presente, ha asserito la necessità di lavorare insieme, in rete, per aumentare la conoscenza, perché solo con la cultura si possono eliminare le discriminazioni e i luoghi comuni che spesso seguono tale malattia".

"Grande emozione ha suscitato l'intervento del garante alla disabilità della Regione Puglia, portavoce in prima persona di questo tema, che ha ribadito come la disabilità e quindi anche l’epilessia si possano superare con strumenti adeguati e che, talvolta, è più la mancanza di tali strumenti nella società a creare disabilità. L’emozione è continuata con la proposta della dott.ssa Agata Rodi che anche per il nuovo anno scolastico il progetto "la scuola non ha paura delle crisi" venga esteso a tutte le scuole della Provincia di Brindisi, come buona prassi per tutta la Regione. L’Aice Brindisi diventa un polo trainante per un progetto da estendere a tutti i territori Regionali".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui