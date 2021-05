Estate 2021, eventi: un avviso pubblico per la raccolta di proposte

BRINDISI - L'Amministrazione comunale, nell'ambito della realizzazione della propria strategia di destinazione turistica orientata al mercato, punta sull'animazione della città nei mesi estivi e di ripartenza per rendere la destinazione accogliente e attrattiva e supportare la ripartenza dell'economia locale. Nell'ambito della strategia, particolare attenzione rivestono i temi delle arti e della creatività, "posto che gli eventi e l'animazione territoriale, la valorizzazione dell'offerta esistente e la creazione di nuove motivazioni di visita e fruizione della destinazione risultano fondamentali per l'attrattività della città, come anche risulta necessario il rilancio di un settore (arti, musica, creatività e spettacolo) messo fortemente in crisi dalla pandemia", recita un comunicato del Comune.

Prosegue il comunicato: "Per questo motivo, in continuità con le attività di ascolto e dialogo con il territorio messe in campo dall'assessorato al Turismo, Marketing e Creatività attraverso il percorso 'Destinazione Brindisi', per realizzare la programmazione di un calendario unico degli eventi per l'estate 2021 si è optato per un percorso strutturato, condiviso e che preveda anche una fase di co-progettazione per realizzare una offerta variegata, d'interesse per la comunità locale e per il turista".

E' stato dunque predisposto un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di proposte di eventi e manifestazioni per la selezione di una proposta da ammettere alla co-progettazione del calendario unico degli eventi per l'estate 2021, da tenersi dal 1 luglio al 30 settembre 2021. Si intende individuare un soggetto, o un raggruppamento di soggetti, che presentino una proposta valida e coerente che verrà valutata secondo i criteri definiti nell'avviso. Il Comune di Brindisi infatti svolgerà il ruolo di coordinatore, anche indirizzando le proposte affinché siano coerenti con la strategia e interessanti per la comunità locale e per lo sviluppo turistico della destinazione. L'avviso è disponibile sul sito del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it).