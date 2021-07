Al via l'estate sampietrana: a Campo di Mare eventi fino al 22 agosto

SAN PIETRO VERNOTICO - Musica, teatro, sport e animazione per bambini, gli eventi che animeranno Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico fino al 22 agosto prossimo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il calendario delle iniziative, la manifestazione ha un costo complessivo di 20600 euro. Purtroppo anche per quesa stagione estiva gli eventi si concluderanno il mese di agosto, quest’anno anche in anticipo. Colpa del Covid probabilmente.

Questa sera, sabato 31 luglio, è in programma una serata rock a cura di Adirondack e Foxglove; durante la serata degustazione di birra artigianale.

Domenica 1 agosto ore 21“Ci l’anima parla…la mamma se cazza” - commedia in vernacolo a cura dell’Oratorio” Santi Angeli Custodi”. Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 agosto ore 20.30 - “ Campus…di Mare” giochi per bambini a cura dell’Oratorio “Santi Angeli Custodi”. Giovedì 5 agosto ore 21 “2° Galà sport e territorio” con premio all’impegno sportivo a cura del Comitato Regionale Csa in Puglia.

Venerdì 6 agosto 21 – “Al chiaro di luna…calici, musica e parole” - Performances poetico musicali con la partecipazione della nota pianista Aksinja Gioia, dell’attrice leccese Annamaria Colomba, del dott. Mauro Ragosta, poeta storico e della pittrice Maria Grazia Renis, tutto a cura di Salento D’Esportazione. Nel corso della serata degustazione di vini a cura delle cantine locali.

Sabato7 agosto ore 21 - serata di musica etno-popolare – pizzica – “I Trainanti Live” - a cura dell’associazione culturale - Musicale “I Trainanti” di Taviano (Le). Domenica 8 agosto ore 21 – serata musicale con l’artista Beppe Junior a cura di Beppe Junior spettacoli.

Lunedì 9 agosto ore 21“ Nadia Stella in concerto per pianoforte. Martedì 10 agosto ore 21 –“ I Mamastè in concerto” – le musiche che hanno fatto divertire intere generazioni. Mercoledì 11 agosto ore 17.30 serata Avis con donazione sull’autoemoteca a cura della sez. Avis di San Pietro Vernotico.

Mercoledì 12 agosto ore 21- “Talenti che crescono” esibizioni canore e musicali a cura di Oratorio San Domenico Savio Parrocchia San Giovanni Bosco. Giovedì 13 agosto ore 21 ”serata di musica popolare salentina”, a cura del gruppo Ghetonia.

Venerdì 14 agosto ore 21 -“ La notte degli oscar”, “I solisti del conservatorio T. Schipa di Lecce e Southern Europe orchestra con le colonne sonore dei film oscar; a cura di Southern Europe Orchestra. Durante la serata degustazione di vini a cura delle cantine locali.

Sabato 15 ore 21 “ Serata live music anni 70 ” con il gruppo Cesare & Co, a cura di Cesare De Fiore. Domenica 16 agosto ore 21 - “ Degustando … Thriller!! Alla ricerca della verità. Presentazione del libro “L’altro volto della verità” di Coalberto Testa a cura del Caffè Letterario di San Pietro Vernotico.Durante la serata degustazioni di vini a cura delle cantine locali.

Martedì 18 agosto ore 19 “La lunga notte del basket” a cura di Ussp di San Pietro Vernotico. Mercoledì 19 agosto ore 17 “2°torneo di beach bocce” per adulti e bambini” sull’arenile prospiciente il piazzale panoramico più seconda edizione dei Giochi del Solleone a cura dell’Asd “Il Dialetto Sampietrano. Il 20 agosto ore 21 - “The rebel youth night” serata rock a cura di Adirondack e Foxglove con degustazione di birra artigianale.

Infine il 22 agosto sull’arenile prospiciente il piazzale ore 9 sesta edizione “Liberi di volare” con esibizione di aquiloni professionali a cura di Asd Dialetto Sampietrano.

Tutti i martedì e nei giorni 31 luglio, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 agosto in scena “Il mercatino delle pulci, dell’antiquariato, collezionismo e artigianato” a cura dell’associazione culturale per la Promozione del territorio e delle risorse umane “Salento Promo”