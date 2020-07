Estate sampietrana: il programma e i costi. Eventi in sicurezza

CAMPO DI MARE (San Pietro Vernotico) - Cinema itinerante, spettacoli di cabaret, laboratori artistici, serate musicali e danzanti, presentazioni di libri. Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso, a di Campo di Mare, marina di competenza del Comune di San Pietro Vernotico andrà in scena “L’estate sampietrana”. La spesa complessiva è di 27.445, 96 euro. Anche quest’anno, purtroppo, gli eventi si fermano a fine agosto. L’ultimo è in programma per mercoledì 26.

Con delibera 145 del 22 luglio scorso è stato approvato ol “Programma di iniziative di promozione e valorizzazione del territorio comunale da svolgersi nella Marina di Campo di Mare: “La tua estate sampietrana 2020... da vivere SICURAmente”, da attuare nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio del virus Covid-19”.

Il programma

Sabato 25 luglio proiezione del film “The Mission” (1989, Roland Joffè) - a cura di Odv “Cine Club Rodolfo Valentino” di Castellaneta (Ta); Venerdì 31 luglio “Musiche e poesie” con il “Duo Blue Mosso” - a cura dell’associazione culturale “Caffè Letterario” di San Pietro Vernotico;

Sabato1 agosto proiezione del Film “Belli di papà” (1989, Roland Joffè) - a cura di Odv “Cine Club Rodolfo Valentino” di Castellaneta (Ta). Domenica 2 agosto serata di musica etto popolare, pizzica “I Trainanti live” a cura dell’associazione culturale - musicale “I Trainanti” di Taviano (Le). Giovedì 6 agosto spettacolo di cabaret “Mandrake & soci” a cura di dell’agenzia Idea di Brindisi.

Sabato 8 agosto serata di presentazione del Libro “Ingiustizia Sommaria” di Francesco Mura - con l’ospite d’eccezione prof. Francesco Bruno (docente di criminologia e di psicopatologia forense e pedagogia sociale dell’Università del Salento – a cura dell’associazione di promozione Sociale “Fermiconlemani” di Bitetto (Ba).

Domenica 9 agosto serata di cabaret e degustazione vini con “gli Argonauti” a cura dell’associazione “Caffè Letterario” di San Pietro Vernotico.

Lunedì 10 agosto spettacolo “L'illusionista” con Anton & Rose e “Teatrino dei burattini” con Tonio & Meri - a cura della ditta “Village Studio” di San Pietro Vernotico.

Martedì 11 agosto spettacolo di cabaret “I Malf-Attori” – a cura dell’associazione culturale “L’Art’ Etika” di Melpignano (Le). Venerdì 14 agosto spettacolo di teatro amatoriale “Lu quattro te lu benettanima” – a cura dell’associazione culturale “Domenico Modugno” di San Pietro Vernotico.

Domenica 16 agosto spettacolo musicale – Cover Queen - a cura della band musicale "Queenuendo” di Grassano (Mt);

Martedì 18 agosto laboratorio artistico creativo a cura dell’associazione culturale “Teatro dei Cipis” di Molfetta (Ba); Mercoledì 19 agosto proiezione del film “Tiramisù” (1989, Roland Joffè) - a cura di Odv “Cine Club Rodolfo Valentino” di Castellaneta (TA);

Sabato 22 agosto serata musicale “Make Music” – a cura dell’associazione culturale Musicale “Make Music ...la musica che unisce” di Cellino San Marco. Domenica 23 agosto serata di presentazione del libro “I mercanti dell’anima”- incontro con l’autrice Annalisa Bari - a cura dell’associazione “Caffè Letterario” di San Pietro Vernotico. Mercoledì 26 agosto proiezione del Film”Mio fratello rincorre i dinosauri” (Stefano Cipani) - a cura di Odv “Cine Club Rodolfo Valentino” di Castellaneta (Ta);

I costi

Gli eventi del 25 luglio 1, 19 e 26 agosto hanno un costo complessivo di € 3.904. Gli Eventi del 31 luglio, del 9 e 23 agosto (escluso servizio audio e luci) hanno un costo complessivo di 950 euro. L’evento (escluso servizio audio e video) del 2 agosto costa 732 euro. L’evento (escluso servizio audio e video) del 6 agosto ha un costo di 2.500 euro. L’evento (escluso servizio audio e video) dell’8 agosto è senza ulteriori oneri a carico di questa amministrazione comunale. L’evento del 10 agosto ha un costo di 3.355 euro. L’evento (escluso servizio audio e video) dell’11 agosto ha un costo di 1.650 euro.

L’evento (escluso servizio audio e video) del 14 agosto ha un costo di 450 euro. L’evento del 16 agosto costa 1.200 euro. L’evento del 18 agosto ha un costo di 165 euro. L’evento (escluso servizio audio e video) del 22 agosto ha un costo di 1.000 euro.

I supporti tecnici per i servizi audio e luci degli eventi del 31 luglio, del 2, 6, 8, 9, 14 e 23 agosto sono affidati alla ditta “Altamedia S.r.l.” al costo complessivo di 7.930. La fornitura delle locandine, dei manifesti per la stampa della campagna di comunicazione e del programma eventi, nonché per la stampa dell’informativa e del materiale misure anti Covid-19 alla ditta “La Tipografia di Serinelli Maurizio” ha un costo complessivo di 744,20 euro.

L’amministrazione comunale si farà carico direttamente degli adempimenti per l’ottenimento dei necessari permessi Siae nonché del costo dei relativi diritti Siae (tranne per la serata del 10 agosto, per la quale è stato comunicato che gli adempimenti ed i costi diritti Siae saranno a carico del soggetto proponente), per un ammontare complessivo di 1.115,76 euro.

Inoltre “al fine dell’attuazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio, in attuazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 283/2020 (recante modifiche ed integrazioni alle ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 243 – 255 – 259 -269 – 278/2020), i comuni in tutte le attività e rispettive fasi di svolgimento di eventi, spettacoli dal vivo, feste popolari e religiose, sagre, fiere ed altre manifestazioni assimilabili, nell’esercizio delle proprie competenze, dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio”, è stato assegnato a tal fine un budget complessivo 1.750 euro per l’affidamento dell’organizzazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio del virus Covid-19, per le serate in cui tali attività/misure non saranno direttamente assicurate dai soggetti promotori/organizzatori degli eventi.

