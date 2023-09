Fasano, il sindaco scrive a Rfi: "Dotare le scalinate della stazione di scivoli per le biciclette"

FASANO – L’importanza dell’intermodalità è cosa nota, infatti, per viaggiare davvero all’insegna della sostenibilità, l’integrazione treno e bicicletta è fondamentale. I margini di miglioramento in Italia sono molto ampi a differenza delle principali città europee, dove l’intermodalità è largamente diffusa.

Per questo il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria oggi ha scritto una lettera a Rfi - Rete Ferroviaria Italiana Spa in cui richiede l’installazione, nella stazione ferroviaria di Fasano, di dispositivi di intermodalità bici-treno, atti ad agevolare la fruizione dei servizi ferroviari ai tanti cittadini e turisti che scelgono come mezzo di trasporto la bicicletta.

«Attraverso l’intermodalità – scrive il sindaco Zaccaria - è possibile combinare nel modo più efficiente diversi modi di trasporto, valorizzando i punti di forza di ciascuno, comodità, velocità, costi, affidabilità e prevedibilità e traguardando benefici in termini di sostenibilità ambientale e riduzione dell’impronta dei trasporti. La stazione ferroviaria di Fasano, dotata di ascensore, non risolve adeguatamente le problematiche poc’anzi accennate. Sarebbe pertanto opportuno e auspicabile che le rampe di accesso ai binari siano dotate di scivoli per le biciclette. Auspicando il consueto interessamento alle evidenziate questioni, garantisco disponibilità all’effettuazione di un sopralluogo preventivo, certo tra l’altro che la realizzazione del progetto di rifacimento della piazza antistante la stazione ferroviaria possa contribuire a valorizzare i servizi offerti alla collettività».