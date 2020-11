Federpreziosi-Confcommercio: eletto il nuovo presidente

BRINDISI - Federpreziosi-Confcommercio della provincia di Brindisi non si ferma neanche di fronte alle difficoltà a riunirsi: nella giornata di ieri si è svolta l’assemblea elettiva in video-conferenza preceduta da un ampio dibattito a cui hanno partecipato numerosi gioiellieri dei comuni del Brindisino. Fabrizio Cisternino (Brindisi) è stato eletto all’unanimità presidente provinciale di Federpreziosi-Confcommercio.

Fanno parte del direttivo Rosa Costa (Mesagne), Maria Tina Orlando (Fasano), Amelia Zumbo (Brindisi), Marco Cedro (Fasano), Isabella Dirella (Francavilla Fontana) e Tommaso Di Noia (Oria).

L’iniziativa è stata coordinata dal direttore nazionale di Federpreziosi Steven Tranquilli alla presenza della presidente provinciale di Confcommercio Anna Rita Montanaro e del direttore Angelo Colella.

Gli operatori del settore hanno avuto modo di confrontarsi, di affrontare temi spinosi in un momento così difficile, come quello del commercio elettronico e della sicurezza. Ne è venuto fuori uno utilissimo scambio di esperienze che potranno contribuire a far crescere il senso di “squadra” tra chi deve considerarsi un collega e mai un avversario.

In tutto questo, la Confcommercio ha garantito la massima assistenza per consolidare l’esperienza di Federpreziosi in questo territorio.

