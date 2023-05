Festa della mamma, appuntamento con la solidarietà: raccolta straordinaria di sangue

BRINDISI - In occasione della Festa della Mamma, l’Avis comunale di Brindisi, con il Simt di Brindisi, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per domenica 14 maggio, dalle ore 8 alle 12 (ultimo emocromo), in piazza Della Vittoria, a Brindisi. Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate Positive o siano in dubbio. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto.

Prima di donare è consigliabile fare una colazione leggera (tè, caffè, succo di frutta con due-tre biscotti secchi o due fette biscottate con marmellata), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati.

Informazioni e prenotazioni per donare: Avis Comunale di Brindisi, tel 3755282712 - 0831523232. Mail: brindisi.comunale@avis.it. Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv. Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi