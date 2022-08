San Pietro, fibra ottica: terminati i lavori, connessione più veloce anche nella marina

SAN PIETRO VERNOTICO - Il territorio comunale di San Pietro Vernotico e la marina di Campo di Mare sono stati interessati negli ultimi mesi dagli interventi finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nell'ambito della concessione di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda Ultralarga di proprietà pubblica nelle aree bianche della Regione Puglia.

Il progetto fu avviato oltre due anni fa, quando la Giunta Comunale di San Pietro Vernotico, con deliberazione n. 85 del 24/04/2020, approvò la convenzione con la società “Infrastrutture e Telecomunicazioni S.p.a.” per la realizzazione della rete in fibra ottica a banda Ultra Larga. Nel maggio dello scorso anno si perfezionava l’intero iter autorizzativo che prevedeva in particolare l’acquisizione dei pareri della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e dell’Autorizzazione Paesaggistica per le zone vincolate interessate dai lavori.

Infratel, la società in-house del Ministero per lo Sviluppo Economico, mise a gara la realizzazione e la gestione dei collegamenti alla banda ultra larga nelle cosiddette aree bianche del Paese, quelle cioè dove fino ad oggi nessun operatore ha voluto investire. I tre bandi furono vinti da Open Fiber, società partecipata da Fibre Networks Holdings S.a.r.l. (società riconducibile al Gruppo Macquarie) e Cassa Depositi e Prestiti.

La rete realizzata da Open Fiber è in modalità Ftth, letteralmente Fiber to the home, cioè “fibra fino a casa”. Ciò significa che tutta la tratta dalla centrale alle singole abitazioni è esclusivamente in fibra ottica, tecnologica capace di garantire velocità di connessione a 1 Gigabit al secondo, mentre un’altra piccola quota di collegamenti, perlopiù le case sparse, sarà in Fwa, cioè tramite ripetitori collegati alla rete Ftth che a loro volta irradiano un segnale ad alto potenziale, il che permette di raggiungere una certa velocità di connessione anche nelle zone più isolate.

“Con questo intervento - commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Epifani - si consegna ai cittadini e soprattutto alle imprese un’infrastruttura pubblica capillare sul territorio di Fibra ottica. Un’opera che contribuirà in modo determinante a rendere il centro urbano e la marina del nostro Comune più moderni e connessi; in particolare gli interventi di cablaggio eseguiti permetteranno di raggiungere con la nuova infrastruttura anche la zona industriale, per la quale inoltre sono stati stanziati in bilancio le somme per la riattivazione dell’impianto della pubblica illuminazione (dove qualche anno fa furono trafugati tutti i cavi dell’impianto); a breve saranno affidati i lavori”.