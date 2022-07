Brindisi: finanziamento da 1,2 milioni per rifare la pista d'atletica leggera

BRINDISI – Al Comune di Brindisi arriveranno complessivamente 1,2 milioni per il restauro della pista d’atletica del campo scuola Montanile. Si tratta di un finanziamento stanziato dal dipartimento Sport della presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dell'Dell’avviso pubblico per la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del Pnrr. Il Comune di Brindisi - fa sapere l’assessore allo Sport, Oreste Pinto - è stato ammesso a finanziamento sia per il cluster 1 che per il cluster 2, entrambi riguardanti opere da realizzare nella Cittadella dello Sport di Contrada Masseriola. La notizia è splendida”.

L’ammissione a tale finanziamento “vuol dire che – afferma ancora Pinto - appena lo Stato renderà disponibili le risorse, il Comune di Brindisi provvederà a realizzare le seguenti opere:Pista di atletica leggera (1,2 milioni di euro, ammessa direttamente a finanziamento); Comprensivo Cittadella dello sport (1,5 milioni,ammesso con riserva alla successiva fase concertativo negoziale)

Nel campo scuola Montanile sarà realizzato un intervento di restauro e di risanamento conservativo della pista di atletica leggera. Per quanto riguarda il comprensivo Cittadella dello sport, invece, il progetto prevede: efficientamento del PalaPentassuglia e PalaMalagoli con realizzazione impianto fotovoltaico sulle coperture; realizzazione di nuovi campi di padel coperti e relativi spogliatoi; ristrutturazione della piscina comunale con ripristino della copertura in legno e revamping di tutte le parti impiantistiche.