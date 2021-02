Sottile e De Falco, 21 anni dalla tragica scomparsa: cerimonia commemorativa

BRINDISI - Nella mattinata di oggi, martedì 23 febbraio, alla presenza del comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di Divisione Francesco Mattana e del comandante provinciale di Brindisi, Colonnello Nicola Bia, nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è celebrata la ricorrenza del 21° anniversario della tragica scomparsa delle Medaglie d’oro al Valor civile, vice brigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile.

La commemorazione si è svolta – alla presenza del prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni e del sindaco Riccardo Rossi - con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento eretto sul luogo dell’evento e la benedizione da parte del Capo servizio assistenza spirituale del comando regionale Puglia.

Sono trascorsi 21 anni da quella notte del 23 febbraio 2000 quando, in contrada Jaddico, a poca distanza dall’omonimo Santuario, i due finanzieri, in servizio presso la compagnia Pronto Impiego di Brindisi, nel tentativo di intercettare un’autocolonna contrabbandiera, rimasero coinvolti in un violento incidente frontale spirando sul colpo.

Quella sera a bordo c’erano altri due militari che nonostante le gravi ferite riportate, riuscirono a sopravvivere. All’indomani del decesso delle due giovani Fiamme Gialle, l’Autorità di Governo diede inizio, in Puglia, alla più imponente attività di contrasto al contrabbando di sigarette, denominata “Operazione Primavera”, inviando circa 2.000 uomini appartenenti a tutte le forze dell’ordine.

Subito dopo la cerimonia, il generale di Divisione Francesco Mattana, accompagnato dal comandante Provinciale ha fatto visita alla caserma “Mavm Luigi Leopardi Piccinni” sede del Gruppo e della Compagnia di Brindisi per incontrare una rappresentanza di militari e una delegazione del personale in congedo appartenente alla Sezione Anfi di Brindisi.

Al termine di un briefing istituzionale, nel corso del quale il comandante di Reparto ha illustrato i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica, il generale Mattana ha anche ringraziato le Fiamme Gialle brindisine anche per il contributo fornito durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il contenimento del contagio, attraverso l’impiego di pattuglie impiegate in servizi di controllo del territorio dedicati.