Fondo biblioteche, Mesagne tra i comuni beneficiari: i cittadini possono scegliere i titoli

MESAGNE - Ministero della Cultura, direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, “Mesagne Città che legge" si riconferma tra i comuni beneficiari del contributo per l’acquisto di nuovi libri: alla Biblioteca “Ugo Granafei” sono stati assegnati 10mila euro in più rispetto all’anno scorso per un totale di quasi 19mila euro.

La somma consentirà di implementare il già ricco patrimonio librario, associazioni e cittadini possono segnalare i titoli da acquistare entro il prossimo 30 settembre all’indirizzo biblioteca@comune.mesagne.br.it, per informazioni è possibile contattare il numero 3389183643. Una bella notizia, anche in vista della imminente riapertura della storica sede della Biblioteca comunale in piazza IV Novembre, in un immobile completamente rinnovata: ultimato il trasferimento dei volumi messi in sicurezza durante i lavori di ristrutturazione, il consistente numero di testi verrà restituito alla fruizione di cittadini, studenti e studiosi con importanti novità.

“Siamo particolarmente felici, il ministero – ha commentato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli - ha riconosciuto e premiato l’impegno dell’Amministrazione comunale, che ha continuato a garantire i servizi di prestito e adeguati spazi di lettura presso il parco “Potì” e l'ex scuola media “Marconi”.