Foto Meloni a testa in giù, presidente del Museo si dimette

OSTUNI - Luca Dell’Atti si è dimesso dal ruolo di presidente del Museo civico di Ostuni. Le dimissioni sono state consegnate stamattina al sindaco della Città Bianca, che avrebbe effettuato un’opera di persuasione morale su Dell’Atti, dopo l’ondata di polemiche suscitata dalla foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù pubblicata domenica scorsa dal diretto interessato, sul suo profilo Instagram.

Per questa pubblicazione, poi rimossa, Dell’Atti, nominato alla guida dell’ente culturale lo scorso dicembre, si è scusato pubblicamente con la presidente del Consiglio dei ministri.

Questo, però, non ha placato le polemiche politiche, alimentate anche da esponenti di primo piano del governo, fra cui il ministro dei Beni Culturali, Gennaro Sangiuliano. A quanto pare nella maggioranza di centrosinistra guidata da Pomes vi sarebbero state delle divergenze sul pressing effettuato su Dell’Atti affinché facesse un passo indietro.

Dell'Atti: "Mi dimetto per tutelare il Museo"

“Con riferimento alle note vicende dei giorni trascorsi che mi hanno visto personalmente sottoposto a un’intollerabile gogna mediatica - scrive fa sapere in un breve comunicato Dell'Atti - al fine di tutelare la mia serenità personale, l’onorabilità delle mie condotte e del mio nome, primariamente nella città di Ostuni; al fine di tutelare l’immagine dell’istituzione Museo, ente di promozione culturale e scientifica, dall’indebito clamore sollevato; al più alto fine di tutelare l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ove con nota e riscontrata professionalità presto servizio, i suoi studenti, dottorandi e colleghi tutti da speculazioni sono, con la presente, a rassegnare le mie dimissioni dalla carica di presidente dell’Istituzione Museo delle civiltà preclassiche della Murgia meridionale”.

Il sindaco Pomes: "Ringrazio Dell'Atti"

“Ringrazio il professore Luca dell’Atti per l’assunzione di responsabilità a tutela del Comune di Ostuni e dell’istituzione Museo - dice il primo cittadino - mi auguro che ciò sia sufficiente a chiudere tale spiacevole vicenda ristabilendo un clima politico più sereno nel rispetto delle istituzioni ma anche nei confronti dello stesso professore Dell’Atti, che sin da subito si era scusato per l'immagine di pessimo gusto postata sulle sue storie instagram, le cui doti umane, culturali e professionali sono oggettivamente riconosciute come ho avuto modo di sottolineare fin dall'inizio”.

Aggiornamento ore 10:54: dichiarazioni dell'ex presidente del museo e del sindaco

