Tutti dalla stessa parte contro ogni forma di violenza: gli appuntamenti a Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA - Tutti dalla stessa parte contro ogni forma di violenza, è questo il titolo della rassegna promossa dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “In Italia – spiega la presidente della Commissione Tiziana Fino – nei primi 11 mesi dell’anno sono stati commessi oltre 50 femminicidi. Una strage silenziosa che colpisce donne di tutte le fasce d’età che si alimenta con l’indifferenza. Con queste iniziative vogliamo tenere viva l’attenzione su questi temi coinvolgendo le scuole, lo sport e ascoltando testimonianze di donne che hanno sconfitto stereotipi e pregiudizi.”

Si comincerà giovedì 24 novembre alle 16.30 in Piazza Umberto I con il flash mob “Tuttinpiedi” a cura del Secondo Istituto Comprensivo. Si proseguirà alle 18.30 a Castello Imperiali con l’incontro “Vite violate dalla guerra” con ospiti la giornalista Mediaset Gabriella Simoni ed Emma Bonino, già Senatrice della Repubblica. Venerdì 25 novembre alle 18.30 al Palazzetto dello Sport tornerà l’evento Canestro Rosso con sfide 5vs5 di pallacanestro sotto l’occhio vigile dello staff della Fortitudo Basket. Protagoniste sul campo saranno le mamme che per l’occasione indosseranno una maglia con un messaggio di speranza e il numero telefonico del Centro Antiviolenza.

“Tornano gli eventi in occasione del 25 novembre. Quest'anno – conclude l’assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano – si tratta ancora una volta di iniziative che puntano da un lato a coinvolgere la cittadinanza e dall'altro ad ascoltare esperienze di vita e professionali con le testimonianze della giornalista Gabriella Simoni e di Emma Bonino che ha dedicato una vita per tutelare e promuovere in tutto il mondo i diritti delle donne.” Per diffondere il più possibile i contatti del centro antiviolenza quest’anno sono stati realizzati degli adesivi che saranno distribuiti in diversi punti della Città.

La rassegna è a cura della Commissione Pari Opportunità ed è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, il secondo istituto comprensivo, il Centro Antiviolenza Ricominciamo, Inner Wheel – Terre degli Imperiali, Fondazione Bellisario e Fortitudo Basket. La partecipazione a tutti gli appuntamenti è gratuita.