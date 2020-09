Dal governo nazionale in arrivo 225 mila euro per 3 progetti

FRANCAVILLA FONTANA - Nuovi finanziamenti in arrivo per il Comune di Francavilla Fontana che si è aggiudicato 225 mila euro per la realizzazione della progettazione esecutiva di tre opere pubbliche strategiche per il territorio cittadino. I fondi, erogati dal ministero dell’interno di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, sono stati stanziati nell’ultima legge finanziaria approvata lo scorso dicembre. Le progettazioni esecutive riguardano l’intervento urgente di mitigazione del rischio idrogeologico area ad alto rischio R4, l’adeguamento sismico del terzo istituto comprensivo e l’efficientamento energetico dell’ex caserma dei carabinieri di via Municipio.

Lo scopo degli interventi finanziati dal governo è di dare una ulteriore spinta propulsiva per la partenza di nuovi cantieri sui territori comunali. I tre interventi sono da tempo al centro dell’azione amministrativa. La progettazione definitiva rappresenta l’ultimo tassello di un lungo lavoro progettuale che viene quotidianamente portato avanti dall’ufficio tecnico comunale ed è una tappa obbligatoria senza la quale non è possibile l’avvio dei lavori sul campo. Anche questo finanziamento, che si somma agli oltre 6 milioni di euro già ottenuti per la realizzazione di interventi nelle scuole, nasce da una proficua collaborazione tra la parte tecnica, rappresentata dal dirigente dell’ufficio tecnico Luigi Resta, e la parte politica nella persona del sindaco Antonello Denuzzo, titolare della delega ai lavori pubblici.