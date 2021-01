Servizi per l'utenza, entrerà in funzione lo sportello dell'Acquedotto Pugliese

FRANCAVILLA FONTANA - Da giovedì 21 gennaio, a Francavilla Fontana, presso gli uffici dei Servizi Demografici nella ex caserma dei Carabinieri di via Municipio, entrerà in funzione lo sportello dell'Acquedotto Pugliese. Il servizio, che sarà attivo in via sperimentale ogni giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, consentirà alla cittadinanza di poter interloquire con l'Acquedotto Pugliese e gestire i servizi idrici in maniera più semplice. L'iter che ha condotto alla nascita del servizio è stato avviato lo scorso giugno dal sindaco Antonello Denuzzo.

"La chiusura dell'ufficio dell'acquedotto Pugliese di Francavilla Fontana e la contestuale decisione di avviare un servizio informatizzato di consulenza, ha creato dei disagi per una fetta importante dell'utenza che negli ultimi anni è stata costretta a recarsi a Brindisi per dialogare con Aqp – spiega la vicesindaca Maria Passaro – con l'apertura dello sportello forniremo alla cittadinanza un servizio di assistenza a livello cittadino senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo per la collettività".

Lo Sportello Aqp, che sarà curato da due dipendenti comunali che hanno ricevuto una specifica formazione dall'Acquedotto Pugliese, fornirà informazioni e assistenza nelle procedure relative alla stipula di nuovi contratti o la modifica degli stessi. Rivolgendosi a questo servizio sarà inoltre possibile presentare segnalazioni e reclami. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a sportelloaqp@comune.francavillafontana.br.it