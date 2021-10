Francavilla, sicurezza zona Pip: presentato progetto di videosorveglianza

FRANCAVILLA FONTANA - Venerdì 1 ottobre il sindaco Antonello Denuzzo ha incontrato a Castello Imperiali il Presidente dell’Asi Vittorio Rina, i rappresentanti degli imprenditori che operano nella Zona Pip di Francavilla Fontana e i tecnici dell’Asi per definire l’installazione di un impianto di videosorveglianza nella più importante area produttiva cittadina.

“La definizione di politiche efficaci non può prescindere dal dialogo con i diretti interessati. Con questo spirito – spiega il sindaco Antonello Denuzzo – questa mattina ci siamo seduti intorno ad un tavolo con gli imprenditori, il presidente dell’Asi e i tecnici del Consorzio per individuare le soluzioni migliori per aumentare la sicurezza nella zona Pip”.

L’impianto di videosorveglianza, progettato e finanziato dal Consorzio Asi, rappresenta un ulteriore tassello per incrementare la sicurezza dell’area degli insediamenti produttivi della Città degli Imperiali.

“Si è trattato – commenta il presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina – di un incontro tecnico utile per illustrare agli imprenditori l’innovativo impianto di videosorveglianza che sarà attivato nella zona Pip nelle prossime settimane. Il sistema progettato trasmetterà le immagini direttamente agli organi di polizia favorendo un maggior controllo del territorio”.

Sul fronte della sicurezza di questa area l’Amministrazione Comunale è già da tempo al lavoro per implementare o, in alcuni casi installare, la pubblica illuminazione. L’ultimo intervento in ordine di tempo ha riguardato il piazzale antistante il mercato ortofrutticolo che, dopo decenni trascorsi nell’oscurità, da qualche giorno è tornato a vedere la luce.

“In questi anni – prosegue il sindaco – abbiamo raccolto le rimostranze, più che legittime, degli imprenditori che operano nella Zona Pip e stiamo realizzando interventi attesi da tempo, sia dal punto di vista dei servizi sia in termini di innovazioni urbanistiche. La realizzazione di questo impianto di videosorveglianza, che non costerà nulla ai francavillesi, rientra esattamente in questa prospettiva.”

All’incontro sono intervenuti tra gli altri il Presidente del Consorzio Imprese Riunite Domenico Distante e il Presidente di Rete Imprese Villa Franca Cav. Francesco Fullone.