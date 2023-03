Al via i lavori nella ex Piazza Coperta: la fusione tra antichità e modernità

FRANCAVILLA FONTANA - Nei giorni scorsi sono partiti i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana per il recupero della ex Piazza Coperta. “In questi cinque anni – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – ho visto partire numerosi cantieri, ma la Piazza Coperta per me ha un significato speciale. Abbiamo lavorato ininterrottamente giorno e notte per definire progetti, avviare interlocuzioni, trovare le risorse e iniziare i lavori in tempi ragionevoli. Un successo frutto del lavoro di squadra condotto tra la parte tecnica e la parte politica.”

Il cantiere appena avviato, che prevede un investimento di 800 mila euro, si concentrerà principalmente sulle parti pregiate dell’edificio. In particolare, è previsto il recupero delle facciate con il restauro degli elementi artistici, l’eliminazione dei cavi pendenti, il consolidamento strutturale di murature e volte presenti nell’ipogeo e dei solai. Il progetto comprende anche la realizzazione di opere stradali per l’alloggiamento dei cavi che attualmente sono ancorati alla struttura.

“Con questo primo intervento – prosegue il sindaco – parte un cantiere complesso che preserverà e renderà fruibile il patrimonio archeologico rinvenuto nel cuore dell’immobile e darà una nuova destinazione d’uso alla ex Piazza.”

Intanto, acquisito il via libera da parte della Soprintendenza, i progettisti stanno ultimando la redazione del progetto definitivo che comprende tutti gli interventi necessari per la riqualificazione, il restauro e la valorizzazione di questo luogo.

Il percorso per il recupero tracciato dall’Amministrazione Comunale prevede una fusione tra antichità, rappresentata dall’area archeologica al centro della struttura, e contemporaneità, incarnata dal più moderno mercato che qui era ospitato. Nell’immobile sarà realizzata una piazza scoperta con al centro il frantoio ipogeo, mentre lungo l’intero perimetro sarà ripristinato il porticato da cui si potrà accedere nei diversi ambienti interni recuperati. Questi spazi saranno occupati da attività commerciali, artigianali e di servizi che faranno rivivere lo spirito del mercato inteso non solo come luogo per l’acquisto, ma come centro della socialità.

“Il recupero della ex Piazza Coperta – conclude il sindaco – è un sogno che comincia a prendere forma e che restituirà alla città un bene prezioso nel cuore del centro cittadino. Questo luogo esprimerà il saper fare e il saper essere della comunità. Uno spazio condiviso, aperto e democratico che tornerà al centro della vita sociale, culturale ed economica dei francavillesi.”

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto per la realizzazione di tutti questi interventi un finanziamento di 3,3 milioni di euro dal ministero degli Interni.