Segnaletica orizzontale e verticale: al via gli interventi di manutenzione

FRANCAVILLA FONTANA - Nelle scorse ore sono partiti i lavori programmati dall’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana per il potenziamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Il programma degli interventi prevede in questa fase il rifacimento degli attraversamenti pedonali, la creazione di nuovi stalli per persone con disabilità e il tracciamento della segnaletica in prossimità dei passaggi a livello.

“Abbiamo voluto dare priorità alle scuole negli interventi di ripristino delle strisce pedonali e degli attraversamenti rialzati. Realizzare una segnaletica visibile – commenta l’assessore alla Polizia Locale Sergio Tatarano – significa avere strade più sicure e ridurre il numero di incidenti. Ma per questo chiediamo la collaborazione e l'attenzione massima della cittadinanza.”

Per migliorare la visibilità delle strisce durante le ore serali la ditta incaricata sta utilizzando una speciale vernice riflettente. L’Amministrazione Comunale ha stanziato per la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica 80 mila euro. Gli interventi in corso riguardano 30 attraversamenti pedonali, 30 nuovi stalli riservati alle persone con disabilità e 12 aree in prossimità dei passaggi a livello.